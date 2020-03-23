بـ 36 جنيها.. “التموين” توفر عبوات كحول في المجمعات الاستهلاكية

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أعلنت وزارة التموين طرح كحول تركيز 70% لاستخدامه كمطهر، في فروع الجملة “العامة والمصرية”، إضافة إلى طرحها في المجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، مؤكدة طرح عبوات 250 ملي بـ 36 جنيها للعبوة، وكذا توفير عبوات 125 ملي.

وعقد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، اجتماعًا مع القيادات الرقابية بالوزارة بحضور قطاع الرقابة والتوزيع، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، الأسبوع الماضي، منوها بأهمية التحرك الفوري لضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين، خصوصًا السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة.

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وأكد وزير التموين التزام الدولة والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم التصدي بالقانون لأي مخالفات تجارية.