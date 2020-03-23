المعاينة تصل لـ500 جنيه.. قواعد جديدة من الكهرباء لتوصيل التيار للمنشآت السكنية

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وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخاصة، لائحة قواعد وشروط جديدة يجب توافرها في أي عقار قانوني أو مخالف أو سارق للتيار، لتوصيل التيار الكهربائي “مؤقتًا”، بتركيب عدادات كودية حتى إعلان الضوابط المنظمة لتركيب العدادات.

نصت اللائحة على أن مجلس إدارة الجهاز وافق على تحديث دليل توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية وغير الجهدين المتوسط والمنخفض؛ ليكون دليلًا لطالبي توصيل التغذية الكهربائية لمنشآتهم.

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وتكون مراجعة قيمة التكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية كل سنتين، وتراجع قواعد توصيل التغذية الكهربائية كل 5 سنوات.

جاءت القواعد الجديدة لطلب توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية كالتالي:

يتقدم المواطن إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء بطلب توصيل الكهرباء للمنشأة السكنية على النموذج المرفق بعد استيفاء البيانات المذكورة، ويرفق به المستندات المطلوبة. يسدد مقدم الطلب 50 جنيهًا عن كل وحدة مقابل المعاينة بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة الواحدة. تعاين الشركة المنشأة السكنية وتدرس بدائل تغذيتها، وإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة). توضح الشركة في البيان تكلفة التوصيل، والتزامات صاحب المنشأة السكنية فيما يتعلق بتوفير غرفة المحولات أو الموزع، طبقًا للنموذج المرفق. تعد الشركة مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية، وبها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد. في حالة طلب غرفة محولات أو موزع من صاحب المنشأة تسلم نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لغرفة المحولات أو الموزع طبقًا للضوابط الموضحة. تلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض من مصدر التغذية إلى غرفة المحولات حسب الحالة، طبقًا للنموذج الزمني المعتمد لسرعة توصيل وتركيب العداد.