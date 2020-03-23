“الأرصاد” تعلن ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29

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أعلن مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم حتى يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنها ستسجل على القاهرة 29 درجة اليوم، وغدا 26 درجة.

وقال شاهين، إن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 6 درجات، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مؤقتًا، وستعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بداية من الأربعاء المقبل.

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وطالب المواطنين بعدم الانخداع في حالة الجو وتخفيف الملابس، مؤكدا وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب المناطق، وكذا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية.