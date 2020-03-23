هل ينتقل فيروس كورونا عبر الحيوانات الأليفة؟

Advertisements

قال مشرف تمريض رعاية الحالات الحرجة أحمد عيد، إن الحيوانات الأليفة التي يجرى تربيتها في المنزل لا تنقل الفيروس للإنسان، مشيرا إلى أن الحيوانات البرية فقط تنقل العدوى والفيروسات.

وأضاف عيد، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية “TEN”، أن المعروف أن الفيروس ينتقل عن طريق الرزاز، موضحا أن الطريقة المباشرة لنشر العدوى عندما تكون المسافة بين المصاب وأي شخص آخر أقل من متر عن طريق الرزاز.

Advertisements

وأوضح أن الطريقة غير المباشرة هي الطريقة الأكثر نقلا للعدوى، عن طريق خروج رزاز المصاب على أي سطح كالمقابض وماكينات الصراف الآلي، وينتقل عن طريق لمس شخص آخر غير مصاب هذه الأسطح.