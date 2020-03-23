عاجل: وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات ومصابي كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، اكتشاف 39 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وأعلنت وزارة الصحة وفاة 5 حالات جديدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 366 حالة، والوفيات إلى 19 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن حالات الإصابات الجديدة من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأضافت وزارة الصحة أن حالات الوفاة هم 4 مصريين وحالة لهندي.

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وكشفت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 96 حالة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.