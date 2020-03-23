“الداخلية” تنفي بدء إجراءات حظر التجوال

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نفى وزارة الداخلية ما جرى تداوله بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال، بدءا من مساء اليوم في البلاد ضمن إجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة، إن ما جرى تداوله على إحدى الصفحات المزورة المنسوبة للوزارة بخصوص تطبيق حظر التجوال لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مؤكدا أن هذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة والرأي العام.

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وأضاف أن وزارة الداخلية ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاها الصفحة المشار إليها وكذا القائمين عليها، مشيرا إلى أن الأخبار الصادرة عن الوزارة تنشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيس بوك، وتحمل اسم “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية” www.facebook.com/moiegy.