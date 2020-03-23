إخلاء العتبة والموسكي من الباعة الجائلين وإلزام المحال بالغلق

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أعلن رئيس حي الموسكي العميد ماجد أحمد، إخلاء نحو 40 ألف بائع متجول من العتبة والموسكي، خلال الفترة الماضية، لتنفيذ قرار الحكومة بمنع الاختلاط في الشوارع ومواجهة التكدسات.

وقال رئيس حي الموسكي، اليوم، إن الحي أجلى 40 ألف بائع من المكان، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تجارية بالدرجة الأولى وأن الازدحام بها شديد: “تعاملنا معهم حرصًا على سلامة المواطنين”.

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وأضاف أنه الوضع الحالي سيستمر حتى صدور أي تعليمات جديدة من الحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن الحي ألزم جميع المحال التجارية بالحي بقرار الإغلاق من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.