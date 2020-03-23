طبيب مصري يعلن التوصل إلى الحل المناسب للقضاء على فيروس كورونا

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أعلن أحد الأطباء المصريين عن نجاحه بصفة رسمية اليوم الإثنين في اكتشاف الحل المثالي من أجل القضاء على فيروس كورونا تماماً، والذي بات العالم بأكمله يُعاني منه بشكل واضح في الأشهر القليلة الماضية.

وأكد الدكتور عاطف أحمد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الأقصر أنه تمكن أخيراً من اكتشاف الحل المناسب للقضاء على فيروس كورونا، من خلال تمكنه من صناعة تركيبة كيميائية قادرة على التخلص تماماً من الفيروس.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه التركيبة الكيميائية التي قام بصناعتها تقوم بعملية ازالة الغشاء الخارجي الخاص بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضعف نشاط ذلك الفيروس القاتل وتقليص دوره الخطير، حتى وإن تعرض الإنسان إلى الإصابة بفيروس بحيث يُصبح من السهل القضاء عليه وعدم التسبب في أضرار جسيمة لصحة البشر.

وشدد الدكتور عاطف أحمد على أن محافظة الأقصر بالكامل سوف تكون خالية من فيروس كورونا في ظرف أيام قليلة، بعدما قامت فرق العمل التابعة لمديرية الطب البيطري في المحافظة بتعقيم وتطهير أكثر من 80 موقعاً داخل محافظة الأقصر.

وأضاف أيضاً أن عمليات التعقيم والتطهير بواسطة هذه التركيبة الكيميائية قد شملت العديد من المؤسسات الحكومية، إضافة إلى المساجد والكنائس وأيضاً المؤسسات التجارية وأخيراً عدة منازل في محافظة الأقصر، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل ذلك تم بشكل مجاني دون تحصيل أي مبالغ مالية على الإطلاق من أجل مساعدة الدولة على تخطي هذه المحنة وتخليص مصر من فيروس كورونا.

ولا تُعتبر مجهودات الدكتور عاطف أحمد هي الأولى من نوعها في العالم بأكمله، حيث تعمل العديد من المؤسسات الطبية طيلة الأسابيع الماضية على محاولة إما اكتشاف علاج أو لقاح من أجل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن فيروس كورونا يُعد من أخطر وأشرس الأوبئة التي واجهها العالم بأكمله على مر التاريخ، إلا أن العالم والبشر تحديداً كانوا يثبتون دائماً أنهم على قدر كبير من التحدي عبر الصمود والتكاتف والإرادة.

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