خبراء الطاقة يتوقعون انخفاض أسعار الوقود في مصر بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً

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توقع العديد من خبراء الطاقة في مصر انخفاض أسعار الوقود بنسبة مؤكدة خلال الفترة القادمة، بعدما تراجعت أسعار النفط في جميع الأسواق العالمية بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم.

وأكد الخبراء أن الحكومة المصرية سوف تعلن تخفيض أسعار الوقود بنسبة 10% كحد أقصى خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، نظراً لأن جميع منتجات البترول قد تراجعت بنسبة 40% في الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأشاروا أيضاً إلى أن مطلع شهر أبريل المقبل سوف يكون موعد الإعلان بصفة رسمية عن الأسعار الجديدة للوقود داخل مصر، وخاصة وأن تلك الفترة من كل عام تشهد اجتماعاً بين أعضاء اللجنة المكلفة من طرف الحكومة المصرية لتحديد أسعار الوقود في الأسواق المحلية.

وشدد الخبراء على أن أزمة فيروس كورونا الحالية سوف تجعل أسعار منتجات البترول في انخفاض مستمر على مدار الأشهر القادمة، مما يعني أن الحكومة المصرية قد تعلن عن تخفيضات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020.

يُذكر أن سعر لتر بنزين 80 كان قد انخفض خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2019 ووصل إلى 6.50 جنيه، فيما انخفض سعر لتر بنزين 92 ووصل إلى 7.75 جنيه، بينما انخفض سعر لتر بنزين 95 ووصل إلى 8.75 جنيه، حيث وصل سعر برميل النفط وقتها في الأسواق العالمية إلى 62 دولاراً.

وأضاف خبراء الطاقة في مصر أن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية من المرجح أن يصل في الوقت الحالي إلى 40 دولاراً، وهو ما يعني بالتالي أن الحكومة المصرية مطالبة بتخفيض سعر لتر البنزين إلى 4 جنيهات فقط لا غير.

وأوضح الخبراء أن انخفاض أسعار منتجات البترول خلال الفترة القادمة سوف يُساعد كثيراً الموازنة العامة للدولة المصرية، نظراً لأن مصر تُعتبر من الدول التي تستورد منتجات البترول مثلها مثل العديد من الدول الأخرى، وبالتالي لن تكون في حاجة لدفع الأموال الطائلة من أجل الحصول على منتجات البترول بعكس ما كان عليه الوضع سابقاً.

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