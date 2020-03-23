نصائح جديدة من وزارة الصحة والسكان من أجل الوقاية من فيروس كورونا

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حرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه بعض النصائح الجديدة الهامة للغاية إلى كافة مواطني الشعب المصري اليوم الإثنين، من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم بأكمله على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأرسلت وزارة الصحة والسكان هذه النصائح الجديدة عبر رسالة SMS إلى جميع هواتف الشعب المصري انطلاقاً من صباح اليوم الإثنين بغض النظر عن نوع شبكة المحمول التي يتعامل معها المواطن.

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وإليكم الآن النصائح الجديدة التي طالبت وزارة الصحة والسكان المواطن المصري بضرورة الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد:

عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. تجنب الزيارات العائلية أو زيارات الأصدقاء أو أي نوع من أنواع الزيارات. تجنب التواجد في التجمعات الجماهيرية تماماً. غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون. تطهير وتعقيم الأسطح داخل المنزل بصفة مستمرة.

وتُعد مصر من الدول القليلة التي لا يزال لم ينتشر فيها فيروس كورونا بصورة ملفتة حتى هذه اللحظة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 327 حالة فقط لا غير مع نهاية يوم أمس الأحد، فيما وصل عدد الوفيات إلى 14 حالة فقط لا غير.

وهي الأرقام التي تُعتبر جيدة للغاية مقارنة بما يحدث في معظم دول العالم في الوقت الراهن، ويكفي الإشارة فقط إلى دولة إيطاليا على سبيل المثال التي يصل فيها عدد الوفيات بصورة يومية إلى حوالي 700 حالة على مدار الأيام القليلة، فيما يصل عدد المصابين بصفة يومية إلى حوالي 2000 حالة.

ولا شك أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية طيلة الأسابيع القليلة الماضية قد ساعدت على احتواء انتشار فيروس كورونا داخل مصر، على أمل أن يستمر الوضع كذلك حتى نهاية شهر مارس الحالي، نظراً لكون الفترة الحالية تُعتبر بمثابة فترة ذروة انتشار الفيروس في كافة أنحاء العالم.

ومن المؤكد أن كابوس فيروس كورونا سوف ينتهي في العالم بأكمله عاجلاً أم أجلاً، وخاصة مع حلول فصل الصيف في ظل قدرة درجات الحرارة العالية على القضاء على أي نوع من أنواع الفيروسات.

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