تحذير جديد من وزارة البيئة للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية

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حرصت وزارة البيئة على توجيه تحذير جديد إلى المواطنين في كل مكان بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها كافة أنحاء الجمهورية على مدار الساعات القادمة.

وأكدت وزارة البيئة أن وردها بعض التقارير من منظومة الإنذار المبكر التابعة لها، حيث أوضحت هذه التقارير أن نوعية الهواء سوف تكون سيئة للغاية على كافة أنحاء الجمهورية حتى صباح يوم غداً الثلاثاء.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى حركة الرياح النشطة المحملة بالرمال والأتربة، والتي لن تتوقف إلا مع ظهر يوم غداً الثلاثاء وتسطع أشعة الشمس بعدها بشكل واضح في السماء.

وشددت وزارة البيئة على أن كل شخص يُعاني من الأمراض التنفسية أو الصدرية وخاصة من كبار السن أو الأطفال، يجب عليه تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة تماماً حتى موعد نهاية هذه الموجة السيئة وعودة حركة الرياح إلى طبيعتها من جديد انطلاقاً من ظهر يوم غداً الثلاثاء.

يُذكر أن هذه الموجة السيئة قد ضربت البلاد منذ يوم السبت الماضي، إلا أنها لا تُقارن على الإطلاق بموجة المنخفض الجوي الذي تعرضت له مصر في الأسبوع الماضي، والذي تساقطت معه الأمطار الغزيرة وقتها والتي وصلت إلى حد السيول.

وكانت حركة الرياح وقتها شديدة جداً على مدار يومين متواصلين، إلا أن الدولة عبرت هذه الأزمة بنجاح وقتها مع العلم بأن البلاد سوف تعرف ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مدار الأيام القادمة، وخاصة بعد بداية فصل الربيع في الأيام القليلة الماضية.

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