رجائي عطية يؤكد إصابة بعض المحامين في النقابة بفيروس كورونا

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كشف رجائي عطية نقيب المحامين اليوم الإثنين عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا التي ضربت مصر أو حتى العالم بأكمله على مدار الأشهر الماضية.

وكتب رجائي عطية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:

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الزميلات والزملاء الأعزاء، ظهرت حالات كورونا بين بعض الزملاء، فهل ترون غلق النقابة أسبوعين للوقاية.

يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن العديد من الإجراءات الوقائية على مدار الأيام الماضية من أجل الوقاية من فيروس كورونا، حيث تمثلت هذه الإجراءات في غلق العديد من مؤسسات الدولة إضافة إلى المقاهي والكافيهات والملاهي وأيضاً المطاعم المختلفة لفترة محددة.

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