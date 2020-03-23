تعرف على تفاصيل أول إصابة بفيروس كورونا في نقابة المحامين اليوم

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كشف المحامي عمر هريدي أحد أعضاء نقابة المحامين اليوم الإثنين عن تفاصيل أول حالة تم الكشف عنها في نقابة المحامين، بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب المحامي عمر هريدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:

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أصيب بفيروس كورونا محمد عبدالوهاب عضو مجلس نقابة المحامين، هو وأسرته حالياً في مستشفى الحميات في الإسكندرية.

وكان رجائي عطية نقيب المحامين قد أعلن منذ قليل عن ضرورة إغلاق نقابة المحامين بصفة مؤقتة لمدة أسبوعين قادمين، بعد التأكد من وجود حالات مصابة بفيروس كورونا من الزملاء المحامين في النقابة.

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