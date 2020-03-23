اخبار مصر اليوم: آخر وأهم ما ورد من أنباء بالصحف اليوم

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اخبار مصر اليوم، حيث شهدت مصر اليوم الاثنين أحداث عديدة مهمة، كان أبرزها، إعلان وفاة اللواء “شفيع عبدالحليم” بالقوات المسلحة وإصابات بكورونا بين المحامين، جراء إصابته بفيروس “كورونا”، وإعلان وزارة التعليم توقف امتحانات الإعدادية، وإخلاء ميدان العتبة والموسكى.

ويرصد “مصر 365” أبرز الأحداث التي شهدتها مصر، خلال الساعات الماضية على النحو الآتي:

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نقيب المحامين يؤكد إصابة بعض المحامين في النقابة بفيروس كورونا.

تفاصيل أول إصابة بفيروس كورونا في نقابة المحامين اليوم.

الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري بسبب كورونا .

وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات ومصابي كورونا في مصر.

نصائح جديدة من وزارة الصحة والسكان من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

تحذير جديد من وزارة البيئة للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية .

حقيقة إصابة أغلب المتعافين من كورونا بعجز جنسي تام .

ارتفاع جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر .

نصائح جديدة غير متوقعة.. تعرف على إجابات «الصحة العالمية» على 18 سؤالًا عن كورونا .

هل تخفض الحكومة أسعار الوقود بعد انهيار سعره عالمياً؟..خبراء يجيبون .

منظمة الصحة العالمية تحذر من 4 دول تسير على نهج إيطاليا .

طبيب مصري يتوصل لتركيبة تقضي على كورونا .

إلى جانب الدولار واليورو.. إضافة الجنيه المصري إلى عملات التسوية بنظام مدفوعات جديد .

وزارة التربية والتعليم تحذف 3 مواد من جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب فيروس كورونا .

السعودية: الغرامة والسجن للمخالفين لحظر التجوال .

إخلاء العتبة والموسكي من الباعة الجائلين وإلزام المحال بالغلق.

“الداخلية” تنفي بدء إجراءات حظر التجوال .

البنك الأهلي يخفض الفائدة 2% على حسابات التوفير.

وفاة اللواء شفيع عبدالحليم خلال مشاركته في مكافحة كورونا .

المعاينة تصل لـ500 جنيه.. قواعد جديدة من الكهرباء لتوصيل التيار للمنشآت السكنية .

نصائح لتعقيم السيارة للوقاية من فيروس كورونا.

شابان يخترعان جهازا للحد من انتشار كورونا.

وزيرة التضامن تعلن زيادة المعاشات السنوية 14% أول يوليو.