وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن احتمالية تأجيل الدراسة مجددًا، عقب انتهاء المدة الأولى التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقرر انتهائها مطلع الشهر المقبل، إنه من المرجح مد تلك الفترة لأكثر من ذلك.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” على قناة “mbc مصر”، مساء أمس، أنه ليس صاحب القرار في ذلك الشأن، مضيفًا أن الوزارة كانت مستعدة لاحتمالية مد تلك الفترة واتخذت عدد من الإجراءات، مشيرا إلأى أنه جاري العمل على تفادي أي إقامة لجان خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الشهادة الإعدادية تضم مليون و800 ألف طالب وطالبة، ولكن لا يريد الإثقال على الطلاب بتأجيل الامتحانات في الصيف.

وأوضح أن الشهادة الإعدادية لديها تنسيق داخلي في المحافظات للعبور إلى مرحلة الثانوية والدبلومات الفنية، وتحتاج دراسة أكبر، وموافقات قانونية، واعتماد لجهات مختلفة في الدولة.

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