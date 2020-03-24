دعاء وتكبير جماعي من “بلكونات” الإسكندرية أملا في رفع البلاء

Advertisements

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”، فيديوهات وصور، زعم أنها لأهالي الإسكندرية خرجوا إلى “بلكونات” منازلهم من أجل المشاركة في الدعاء والابتهال إلى الله من أجل رفع البلاء “وباء كورونا” الذي بدأ ينتشر في مصر، ما أسفر عنه اتخاذ عدة إجراءات من أجل تبطيء أعداد الإصابات أملا في تقليل أعداد الوفيات، تلك الخطة التي تشارك فيها مصر مع العالم أجمع حتى إنتاج علاج يحارب وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

تروي الشابة العشرينية مريم صبحي، خلال تدوينة لها عبر “فيس بوك”: “حوالي الساعة 12 بالليل سمعنا صوت من البلكونة بيقول الله أكبر الله أكبر من مكروفونات أحد المساجد، وبعدها لاقينا الأصوات بدأت تعلى وهما بيكروروا ورا الشيخ ويكبروا ويأمنوا وراه.. كان مشهد يخلي عين الواحد تدمع وإحساس مبهج في نفس الوقت إن الناس دي كلها تبتهل لربنا عشان يعدي أزمة كورونا على خير”.

وتضيف مريم: ” كان حدث عظيم جدا. قليل قوي لما ممكن يتكرر مشهد جميل جدا بيتعمل دايما في صلاة العيد والمناسبات.. وأتمنى الناس اللي مش ملتزمة بالقعدة في البيت يخافوا على نفسهم وأهلهم ويلتزموا”.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت ارتفاع أعداد الإصابات إلى 366 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 19 شخصا، جاء ذلك بعدما سجلت الوزارة إصابة 39 حالة جديدة أمس، ووفاة 5 حالات.