السيسي: أثق في تجاوب المصريين مع إجراءات الحكومة لمواجهة “كورونا”

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه واثق في تجاوب الشعب المصري العظيم مع إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، بما يحفظ أمن وسلامة الوطن الغالي مصر.

وأضاف السيسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه كلف الحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وفقا لمتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا، كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.

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