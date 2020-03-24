“حظر التجوال وغلق المحلات”.. إجراءات الحكومة لمواجهة “كورونا”

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت اتباع حزمة من الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على أن تطبق من غدا ولمدة أسبوعين، موضحا أنه تم فرض حظر التجوال على حركة المواطنين في كل الطرق العامة بدء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة مساء، مع منع كافة حركة وسائل النقل العامة والخاصة مطالبا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة حرصا على سلامتهم.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المقرر إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية وبيع السلع وتقديم الخدمات من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الخميس والجمعة، إلى جانب غلق المطاعم والكافيهات والكازينوهات الليلة والنوادي بشكل كامل طوال تلك المدة، على أن يقتصر عمل تقدم المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الأطعمة من خلال التوصيل إلى المنازل، إلى جانب تعليق خدمات الشهر العقاري والتراخيص وغيرها، وغلق جميع النوادي الرياضية والاجتماعية بشكل كامل.

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