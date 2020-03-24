“الكهرباء” تعلن عن توفير طرق سداد إلكترونية متعددة

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أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إعلانا أكدت فيه التيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، من أجل تسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد، تم اتخاذ عدد من الإجراءات، وذلك تفعيلا لجهود الدولة لخدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام “كود السداد الإلكتروني” الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

وأكدت الوزارة أنه تم إطلاق وتوافر عدة طرق للسداد، وهي الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg)، مشيرة إلى أنها وفرت 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

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– سداد الفواتير من خلال منافذ شركة “فوري” البالغ عددها 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

– 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي – بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store – Play Store)

– محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

– تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

– تواجد 10 آلاف ماكينات صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

– كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات وهي (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

– أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

أما فيما يتعلق بشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع فيمكن ذلك من خلال عدة خطوات:

1- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن).

2- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

وأوضحت أنه جاري التوسع في استخدام تطبيق سهل (App Store – Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل).