“إيقاف المواصلات وتعليق الدراسة”.. 10 قرارات للحكومة في مواجهة تفشي كورونا المستجد

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدأ تنفيذها بداية من صباح الغد ولمدة أسبوعين.

– حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

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– إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحا

– إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت

– إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل

– إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط

– تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة

– إغلاق كل النوادي الرياضية والنوادي الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية

– مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس

– استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين في المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضي في الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

– مد العمل بتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية وشركات الحكومة وأجهزتها 15 يوما إضافية حتى منتصف أبريل.