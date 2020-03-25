“الأرصاد” تكشف حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء – الخميس- الجمعة)، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأربعاء، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد، محذرة من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تتساقط أمطار خفيفة على السوال الشمالية، والرياح أغلبها معتدلة، مشيرة إلى أن درجات الحرارةعلى القاهرة سجلت 24- 15، السواحل الشمالية 22- 13، جنوب سيناء 27- 17- شمال الصعيد، 27- 14.

وأضاف الهيئة، أنه من المتوقع أن يكون طقس الخميس، معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يظل شديد البرودة في الليل، مشيرة إلى احتمالية أن تشهد القاهرة والسواحل الشمالية أمطارا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البري والسواحل الشمالية”، فيما سجلت درجات الحرارة على القاهرة، 27- 17، السواحل الشمالية 26- 14، جنوب سيناء 28- 17- شمال الصعيد، 32- 18، جنوب الصعيد، 37- 20.

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وأكدت أن طقس الجمعة معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما سجلت درجات الحرارة على القاهرة، 26- 20، السواحل الشمالية 22- 17، جنوب سيناء 28- 20- شمال الصعيد، 30- 21، جنوب الصعيد، 36- 23.