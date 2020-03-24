“التضامن” تعلن موعد صرف معاشات أبريل المقبل

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تعديل موعد صرف المعاشات لشهر أبريل لتكون مقسمة حسب قيمة كل معاش، منعًا للتكدس والازدحام خلال عملية الصرف، موضحة أن موعد صرف المعاشات شهر أبريل المقبل سيكون حسب قيمة كل معاش على أن يكون ذلك اعتبارًا من الأحد 12 أبريل، ويكون الصرف كالآتي:

– أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه، فأقل سيصرفون معاشهم خلال أيام “الأربعاء والخميس والسبت” الموافقة 1 و2 و4 أبريل.

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– أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفين سيصرفون معاشهم أيام “الأحد والاثنين والثلاثاء” الموافق 7 و6 و5 شهر أبريل.

– أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه سيصرفونها يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.