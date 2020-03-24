“مترو الأنفاق” يعلن مواعيد حركة القطارات مع قرار حظر الحركة

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قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، إنه تم تعديل مواعيد تشعيل قطارات المترو بعد قرار حظر الحركة، موضحا أن المترو سوف يعمل بدء من غدًا من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، ومن يوم الخميس سيعمل المترو من الـ6 صباحًا حتى الـ6 مساءً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر الحركة وذلك اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.

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