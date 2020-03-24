“معتدل غدا ورياح مثيرة للرمال الخميس”.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

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أعلنت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال طقس غدا الأربعاء، بنحو درجتين لتعود لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت شاكر، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة والوجه البحري وحتى جنوب البلاد، على أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أن معدل الرياح معتدل وحالة البحرين مستقرة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف لمترين.

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وأفادت أن درجات الحرارة على القاهرة ستكون 24 درجة مئوية، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 22- 23، وعلى شمال الصعيد 26 درجة، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

وأكدت أن البلاد سوف تشهد موجة من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك رياحا مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

وناشدت المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة معدلات درجات الحرارة، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلًا عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.