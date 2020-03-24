القوى العاملة تعلن خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة 500 جنيه

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كشفت وزارة القوى العاملة بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن الخطوات اللازم إتباعها من أجل تسجيل العمالة غير المنتظمة، حتى تكون الفرصة سانحة أمام هذه الفئة للحصول على منحة استثنائية من الدولة بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي أن العمالة غير المنتظمة يجب عليها الإسراع في تسجيل البيانات الخاصة بهم عبر موقع الوزارة، حتى يتمكنوا من الحصول على هذه المنحة الاستثنائية لمساعدتهم على تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه المنحة الاستثنائية التي سوف تحصل عليها العمالة غير المنتظمة سوف تتمثل في مبلغ 500 جنيه لكل عامل، ولكن بشرط أن يقوم العامل أولاً بإتباع الخطوات اللازمة المتوفرة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

وإليكم الآن الخطوات الواجب إتباعها من طرف العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة استثنائية 500 جنيه بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا:

يجب على العامل أولاً الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، من خلال الضغط على الرابط التالي www.manpower.gov.eg. يجب على العامل بعد ذلك مباشرة اختيار “تسجيل العمالة غير المنتظمة”. يجب على العامل بعدها مباشرة الضغط على عبارة “اضغط هنا للتسجيل”. أخيراً يجب على العامل أن يقوم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة الظاهرة أمامه على الشاشة. في النهاية يجب على العامل أن يضغط على كلمة “إرسال”.

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