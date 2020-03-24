رئيس مجلس الوزراء يكشف ملامح المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا

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كشف رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء عن ملامح المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، والتي لا تزال مصر لم تصل إليها حتى هذه اللحظة بعكس العديد من الدول الأخرى التي وصلت لها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء أن المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، تعني تجاوز أعداد المصابين بذلك الفيروس 1000 حالة وهي الأرقام التي لا تزال مصر بعيدة عنها حتى هذه اللحظة.

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وأشار أيضاً إلى أن انتشار فيروس كورونا في المرحلة الثالثة يكون أكبر من المراحل السابقة، حيث ينتقل الفيروس في هذه المرحلة بسرعة كبيرة وتزداد أعداد المصابين بسرعة أكبر مما يتصوره الجميع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في حديثه على أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها اليوم تأتي بناءً على توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية، ويبقى الهدف الرئيسي للحكومة المصرية هو الحفاظ على أرواح الملايين من المصريين والوقاية من فيروس كورونا بشتى الطرق الممكنة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في صباح اليوم الثلاثاء عن فرض حظر التجوال في كافة أنحاء الجمهورية انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء، على أن تكون فترة الحظر بداية من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً بصفة يومية لمدة أسبوعين أي حتى منتصف أبريل.

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