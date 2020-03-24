وزير الأوقاف يقر تعديلاً جديداً على صلاة الجمعة بداية من الأسبوع القادم

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أقر وزير الأوقاف بصفة رسمية اليوم الثلاثاء تعديلاً جديداً على صلاة الجمعة، على أن يتم تطبيق ذلك التعديل الجديد انطلاقاً من الأسبوع المقبل في ظل أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأكد وزير الأوقاف عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف أن صلاة الجمعة القادمة سوف تُصلى ظهراً من المنازل بدون خطبة، أي بمعنى أنها سوف تكون صلاة ظهر عادية مثلها مثل باقي الأيام تماماً.

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وأشار أيضاً إلى أن الأذان سوف يكون أذاناً واحداً فقط لا غير وهو أذان الظهر، على أن يقوم كل مؤذن أو إمام مسجد بإضافة العبارات التالية إلى الأذان:

ألا صلوا في بيوتكم ظهراً.

ألا صلوا في رحالكم ظهراً.

وشدد وزير الأوقاف في البيان على أن صلاة الجمعة من المستحيل أن يتم انعقادها في البيوت بأي حال من الأحوال، وذلك رداً على استفسارات العديد من المواطنين حول إمكانية إقامة صلاة الجمعة في المنازل وجمع المصلين في أكثر من منزل بدلاً من إلغاء صلاة الجمعة.

يُذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت قبل أيام قليلة فقط من الآن عن تعليق الصلوات وإغلاق المساجد حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء الجمهورية.

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