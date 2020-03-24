خبير قانوني يوضح الفارق بين حظر التجوال وحظر حركة المواطنين

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حرص الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني المعروف على توضيح الفارق بين مصطلح حظر التجوال وبين مصطلح حظر حركة المواطنين، بعد القرار المتخذ اليوم الثلاثاء من طرف مجلس الوزراء المصري في إطار محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية قررت حظر حركة المواطنين حتى منتصف شهر أبريل المقبل بداية من السابعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً بصفة يومية، ولكنه لم يذكر مصطلح حظر التجوال في حديثه مما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

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ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزي خلال تصريحات صحفية له اليوم أنه لا يوجد أي فارق على الإطلاق بين مصطلح حظر التجوال وبين مصطلح حظر حركة المواطنين، ليحسم بالتالي كل الجدل المثار من طرف المواطنين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أيضاً إلى أن حظر التجوال أو حظر حركة المواطنين هو قرار يتم اتخاذه من طرف الدولة في حالات الطوارئ، من أجل وضع القيود على حركة المواطنين سواء في الانتقال أو الاجتماع أو في الإقامة أو حتى المرور.

وشدد صلاح فوزي في حديثه على أن الحظر بصفة عامة تنطبق عليه العقوبات القانونية المتمثلة في غرامة مالية إضافة إلى السجن.

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