بالفيديو.. استعدادات مكثفة من وزارة الداخلية لفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا

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بدأت وزارة الداخلية بكافة عناصرها الاستعداد بكل قوتها من أجل فرض حظر التجوال في كافة أنحاء الجمهورية انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدر وزير الداخلية تعليمات صارمة للغاية إلى جميع العاملين في الوزارة من أجل تطبيق قرار حظر حركة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بداية من يوم غداً الأربعاء، مع ضرورة تطبيق القانون على كل مواطن يُخالف حظر التجوال.

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ومن المقرر أن يشمل دور العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في غلق المقاهي والكافيهات إضافة إلى المطاعم في حالة كانت لا تزال مفتوحة بعد الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً بصفة يومية حتى منتصف شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن دور العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية سوف يشمل أيضاً مراقبة المتاجر والصيدليات، من أجل الكشف عن محتكري السلع الغذائية إضافة إلى المستلزمات الطبية بغرض رفع أسعارها في حالة اختفائها تماماً من الأسواق.

يُذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أعلن في صباح اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عن فرض حظر التجوال لمدة أسبوعين كاملين بداية من يوم غداً الأربعاء لمواجهة فيروس كورونا.

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