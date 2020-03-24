وزارة الصحة تعلن رسمياً إيقاف عمل العيادات الخارجية في المستشفيات بسبب كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن العديد من القرارات الهامة المتعلقة بالعيادات الخارجية التابعة لمستشفيات التأمين الصحي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وإليكم الآن جميع القرارات التي اتخذتها وزيرة الصحة والسكان بعد الاجتماع عبر الفيديو مع مديري المديريات الصحية والهيئات الطبية المختلفة:

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إيقاف العمل تماماً داخل جميع العيادات الخارجية المتواجدة في مستشفيات التأمين الصحي إضافة إلى المستشفيات التعليمية وأيضاً المراكز الطبية المتخصصة.

يتم صرف العلاج الشهري المتكرر بشكل مجمع لمدة 3 أشهر من عيادات التأمين المختلفة، مع ضرورة استلام العلاج من شخص ينوب عن كبار السن عبر استخدام كافة المستندات اللازمة.

يقتصر العمل في كافة المستشفيات سواء المركزية أو حتى العامة على استقبال حالات الطوارئ فقط لا غير مع إغلاق جميع العيادات الخارجية.

تفعيل العيادات ذات التخصصات الأساسية فقط لا غير، والتي تتمثل على النحو التالي: الأطفال / الباطنة العامة / الجراحة العامة / أمراض النسا والتوليد / جراحة العظام.

العمل على تدريب جميع أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات من أجل العمل في العناية المركزة.

تعديل مواعيد العمل لكافة الأطباء والعاملين في المستشفيات بناءً على مواعيد حظر التجوال.

تحويل كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات إلى قسم دعم الطوارئ والحالات الحرجة.

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