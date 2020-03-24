مصادر تؤكد اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة الغربية

كشفت مصادر مقربة من مديرية الصحة التابعة لمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء أنه قد تم اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في المحافظة تمثلت في شاب مصري يبلغ من العمر 35 عاماً.
وأكدت المصادر أن أحد الشباب المصري المقيم في قرية العزيزية في دائرة مركز سمنود التابعة لمحافظة الغربية قد عاد قبل أيام قليلة فقط من الآن إلى مصر قادماً من دولة فرنسا.
وأشارت أيضاً إلى أن الشاب المصري تم إجراء له الفحوصات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا فور وصوله إلى أرض مصر، ولكن لم تظهر عليه الأعراض على الإطلاق في ذلك الوقت وتم السماح له بالعودة إلى منزله.
وشددت المصادر على أن أعراض فيروس كورونا البسيطة ظهرت على ذلك الشاب في الأيام القليلة الماضية، ومن ثم تم نقله على الفور إلى مستشفى حميات المحلة من أجل إخضاعه إلى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أيضاً أن نتيجة الفحوصات ظهرت اليوم الثلاثاء وكانت إيجابية، وبناءً على ذلك تم نقل الشاب على الفور إلى مستشفى العزل بواسطة سيارة إسعاف معقمة بالكامل من أجل منحه الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضحت المصادر أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه جميع الأشخاص الذين كانوا مخالطين لذلك الشاب المصري الأيام الماضية.
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