وزارة الصحة تعلن رسمياً تأجيل مؤتمر مستجدات فيروس كورونا حتى يوم غداً الأربعاء

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن تعقده وزيرة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء، من أجل الكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ومدى انتشاره في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن ذلك المؤتمر الصحفي قد تم تأجيله إلى يوم غداً الأربعاء، على أن يُقام تحديداً في تمام الساعة الثانية عصراً بالشراكة مع وزير الإعلام.

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يُذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن في صباح اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن وضع مبلغ مليار جنيه مصري تحت تصرف وزارة الصحة والسكان، وذلك بناءً على توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن فرض حظر التجوال في كافة أنحاء الجمهورية انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء بداية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً بصفة يومية لمدة أسبوعين كاملين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها لمواجهة فيروس كورونا.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى نهاية يوم أمس الإثنين إلى 366 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 حالة، بينما خرج من مستشفيات العزل بعد الشفاء من المرض 96 حالة في انتظار معرفة أعداد اليوم.

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