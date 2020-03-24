رسمياً .. تعديل مواعيد عمل شركة المصرية للاتصالات بسبب حظر التجوال

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن تعديل مواعيد العمل لكافة الفروع التابعة لها بداية من يوم غداً الأربعاء، وذلك تزامناً مع قرار مجلس الوزراء المتمثل في فرض حظر التجوال على كافة أنحاء الجمهورية لمدة أسبوعين.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أن كافة فروع الشركة سوف تعمل من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك تحديداً بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً سواء للموظفين التابعين للشركة أو حتى بالنسبة إلى العملاء.

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وأشارت أيضاً إلى كافة فروع الشركة سوف تكون مغلقة في يومي الجمعة والسبت حتى نهاية فترة حظر التجوال، على أن يتم تعديل المواعيد مرة أخرى في حالة تطور الوضع في البلاد بناءً على مدى انتشار فيروس كورونا.

وجاء قرار مجلس الوزراء الصادر في صباح اليوم الثلاثاء المتمثل في فرض حظر التجوال حتى منتصف شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020، من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد المصابين في مصر على مدار الأيام الماضية.

ولا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل انتشار فيروس كورونا، إلا أن الحكومة المصرية ترى أن الاستمرار في التواجد داخل هذه المرحلة أفضل من الوصول إلى مرحلة الخطر.

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