وزارة الصحة تعلن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة سيدة بالإسكندرية​

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة سيدة من الإسكندرية جراء إصابتها بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 402، والوفيات إلى 20.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليوم، إن المصابين الجدد جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأشارت الوزارة إلى أن حالة الوفاة لمواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً.

ولفت الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 100 حالة.

وكشف عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.