“تنظيم الاتصالات” يعدل موعد عمل شركات المحمول خلال حظر التجوال

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عدلت شركات بيع المحمول الأربع في مصر مواعيدها، بعدما أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا بتوحيد مواعيد العمل خلال فترة حظر التجوال، على أن يتم العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن عدد من القرارات الاحترازية الجديدة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، شملت حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق في كافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بدء من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين.

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