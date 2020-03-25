ارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 442 حالة

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قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن أعداد مصابي فيروس كورونا بلغ 442 مصاب، إضافة إلى حالة وفاة جديدة، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية عددها 100 حالة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، إلى جانب أن بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، فيما عدا حالة لأجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاما.