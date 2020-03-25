للعاملين في المهن الطبية.. “الصحة” تفتح باب الانضمام لفريق مواجهة كورونا

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أصدرت الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية في وزارة الصحة والسكان، بيانا تطلب كل من يرغب بالانضمام لفريق العمل الخاص بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد 2019، بملء بياناته من خلال استمارة إلكترونية من خلال التقديم عبر الرابط تحت شعار “كن بطلا”.

وأضافت الوحدة، في بيان عنها، أن التسجيل مفتوح لكل العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع، أو طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع، كما أنها وضعت بريدا إلكترونيا في حال الرغبة في الاستفسار تواصل وهو [email protected]

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