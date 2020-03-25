شروط وتفاصيل علاوات أصحاب المعاشات

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بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عدة قرارات لأصحاب المعاشات من أجل ضم 5 علاوات بنسبة 80% من الأجر الأساسي في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم، وبذلك يصبح إجمالي العلاوات 6، على أن يتوافر الشروط التالية:

– يجب أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

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ـ يراعى في شأن تلك الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.

ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية، وبيهم:

– تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا.

– زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم.

– ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساس. ي

– تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار.

– خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

– رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة.

– تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير.

– توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%.

– مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين.

– دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى.

– تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%.

– إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة.

– الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح.

– تخفيض مصروفات البورصة.