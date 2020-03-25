هالة زايد تكشف الفئات الأكثر تعرضا لخطر الوفاة بسبب “كورونا”

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الفئات الأكثر عرضة لخطورة فيروس كورونا هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وأصحاب الأمراض المناعية.

وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي، أن تلك الفئات هم الأكثر عرضة للعدوى والوفاة بسبب الفيروس القاتل كورونا “كوفيد 19″، موضحة أن الشباب وأصحاب المناعة القوية لا يظهر عليهم أعراض، ولو ظهرت تكون أعراض بسيطة ومتوسطة، والخوف على أهلنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص مناعة”، مطالبة بتقليل الزيارات إليهم والاهتمام بإعطائهم الأدوية والأغذية المناسبة لزيادة المناعة.

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