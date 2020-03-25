القبض على “مشتبه في إصابته بكورونا” في قرية بكفر الشيخ

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ضبط أهالي قرية المنشية الكبيرة التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، القبض على شاب اشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك بعد وصوله إلى القرية عائدا من شرم الشيخ محل عمله.

وأوضح مصدر طبي، أن أهالي القرية أبلغوا المديرية عن اشتباههم في حالة شاب عاد من شرم الشيخ إلى القرية معربين عن خوفهم من إصابته بالفيروس القاتل، واتصلوا على الفور بالخط الساخن وشرطة النجدة من أجل نقل الحالة إلى مستشفى حميات كفر الشيخ من أجل إجراء الكشف الطبي عليه والتأكد من حمله للفيروس أو عدمه.

وأكد المصدر، أنه فور تلقي البلاغ توجهة سيارة إسعاف مجهزة إلى القرية وتمكن الشاب من الهرب فأبلغوا النجدة وتعاون الأهالي مع الشرطة وتم القبض عليه ونقله لمستشفى الحميات للتأكد من حالته، وطمأنة الأهالي.

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