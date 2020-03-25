خبير في الطب البيطري يؤكد نهاية أزمة فيروس كورونا قريباً

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حرص الدكتور طارق مصطفى محمد الخبير المعروف وأستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي سابقاً في كلية الطب البيطري التابعة لجامعة بنها على طمأنة الملايين من المصريين، وذلك بخصوص موعد نهاية أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في العالم بأكمله.

وأكد الدكتور طارق مصطفى خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن أزمة انتشار فيروس كورونا سوف تنتهي قريباً للغاية وتحديداً في منتصف شهر أبريل المقبل أو ربما مع نهايته، نظراً لأن تأثير أي فيروس يقل بصفة تدريجية بعد 3 أشهر فقط من موعد انتشاره.

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وأشار أيضاً إلى أن خطورة أي فيروس تُصبح أقل مع مرور الوقت وكلما انتشر بشكل أكبر بين البشر، نظراً لأن الصفات الوراثية الخاصة به تتغيير مما يجعل الفيروس ضعيفاً للغاية ويُصبح بالتالي مثله مثل مرض الإنفلونزا العادية.

وشدد الدكتور طارق مصطفى في حديثه على أن العديد من العلماء المختصين حول العالم توقعوا ظهور نوع جديد من الفيروسات في عام 2018 بسبب عوامل التغير في الجينات الوراثية الخاصة بالفيروسات، وهو ما حدث بالفعل ولكن مع نهاية عام 2019 وحتى الآن مما أسفر عن إصابة أكثر من 400 ألف مواطن في العالم بأكمله.

وأضاف أيضاً أن قوة جهاز المناعة في جسم الإنسان أقوى بكثير من جميع أنواع الفيروسات لذا سيختفي فيروس كورونا قريباً.

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