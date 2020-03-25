وزارة الصحة توضح سبب فتح باب التطوع في مصر لمواجهة فيروس كورونا

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كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن السبب الرئيسي وراء فتح باب التطوع للعمل رفقة فرق الدعم الطبي سواء في المستشفيات أو في الميادين، وذلك في إطار إجراءات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فتح باب التطوع لدعم المستشفيات والفرق الطبية يأتي من أجل الحفاظ على معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

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وأشارت أيضاً إلى أن العديد من الدول حول العالم قامت بتطبيق نفس الأمر في الفترة الماضية، من أجل الاستفادة من كافة الكوادر الطبية المتواجدة داخل البلاد، حتى يتم تفادي الوصول إلى مراحل صعبة وخطيرة يرتفع فيها أعداد المصابين بأرقام هائلة.

وشددت الوحدة المركزية على أن أكثر من 10 آلاف مواطن مصري حتى هذه اللحظة قد تقدم بطلب تطوع عبر رابط التسجيل بعد 3 ساعات فقط لا غير من فتح باب التطوع أمام جميع الراغبين.

وأضافت أيضاً أن أي مواطن يستطيع التطوع سواء كان طالباً في إحدى كليات الطب أو موظفاً في إحدى المؤسسات الطبية، كما يستطيع أي طالب في أي كلية أخرى التطوع إضافة إلى الموظفين في المهن الأخرى بعيداً عن المهن الطبية للقضاء على فيروس كورونا.

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