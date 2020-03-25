القوى العاملة تنجح في حل مشكلة العمال المصريين بإحدى شركات المقاولات السعودية

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أعلنت وزارة القوى العاملة بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن نجاحها في حل مشكلة الشكوى التي تقدم بها بعض العمال المصريين في المملكة العربية السعودية، والتي تتعلق بصرف المستحقات المتأخرة لهم من جانب إحدى شركات المقاولات السعودية.

وأكد وزير القوى العاملة في بيان رسمي أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة المتواجد في مقر السفارة المصرية في الرياض عاصمة السعودية، قد نجح في الاتفاق مع مسؤولي شركة روافد للمقاولات السعودية على صرف مستحقات العمال المصريين المتأخرة عن شهر يناير الماضي من العام الحالي 2020.

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وأشار أيضاً إلى أنه سوف يتم صرف مستحقات جميع العمال المصريين التي تقل عن 50 ألف ريال بصفة كاملة حتى فترة أقصاها يوم 15 أبريل المقبل، وذلك في إطار سعي وزارة القوى العاملة إلى حماية حقوق العمالة المصرية في الخارج.

على صعيد متصل، شدد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة على أن حل هذه المشكلة جاءت نتيجة استجابة الوزارة لشكوى بعض العمال المصريين التي تم نشرها من خلال فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف أيضاً أن جميع العمال المصريين بالشركة سوف يستمرون في التواجد في مقر سكن الشركة، وذلك ينطبق أيضاً على من تركوا العمل أو تم الاستغناء عنهم.

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