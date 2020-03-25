وزير الإعلام يؤكد احتمالية عزل مصابي كورونا في المدارس في حالة الوصول للمرحلة الثالثة

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كشف وزير الإعلام عن بعض ملامح المرحلة الثالثة من مراحل انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي لا تزال مصر لم تصل إليها حتى هذه اللحظة في ظل المجهودات المبذولة من طرف الحكومة المصرية لمحاولة احتواء الفيروس بشتى الطرق الممكنة.

وأكد وزير الإعلام خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة “سكاي نيوز” العربية أن المرحلة الثالثة من مراحل انتشار فيروس كورونا تعني وصول أعداد المصابين بالفيروس في مصر إلى 1000 حالة.

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وأشار أيضاً إلى أن الحكومة المصرية قد تضطر في تلك الحالة إلى تخصيص بعض المدارس وجعلها مقراً لعزل المصابين، نظراً لأن عدد المستشفيات في مصر لن يستطيع تحمل الأعداد الهائلة التي سوف تُفرزها المرحلة الثالثة.

وشدد وزير الإعلام في حديثه على أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن الحكومة المصرية قد تضطر أيضاً إلى عزل محافظات بعينها والتي انتشر فيها الفيروس بشكل كبير حتى لا يتم نقل المرض إلى بقية المحافظات الكبرى وتُصبح الكارثة أكبر.

وأضاف أيضاً أن وصول مصر إلى المرحلة الثالثة من مراحل انتشار فيروس كورونا سوف يكون هو السيناريو الأسوأ الذي لا تتمناه الحكومة المصرية، وخاصة في ظل عدم وجود العدد الكافي من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات لذلك العدد الكبير.

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