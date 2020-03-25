فيروس كورونا يحصد أولى الأرواح في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء

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شهد مركز تلا في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء وفاة أول حالة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلن عنه الدكتور عبد الحميد الشيخ أحد أعضاء مجلس النواب المصري.

وكتب الدكتور عبد الحميد الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:

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رحم الله الحاج سامي الصياد واسكنه فسيح جناته، أول ضحايا كورونا بمركز تلا، ويارب يكون الأخير، ونسألك الشفاء لباقي المصابين، اللهم أمين.

وأشار الدكتور عبد الحميد الشيخ أيضاً إلى إصابة أمين شرطة في قرية كفر دنشواي بفيروس كورونا المستجد، مشدداً في الوقت ذاته على أنه تم نقله إلى مستشفى العزل في 15 مايو بالعاصمة المصرية القاهرة.

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