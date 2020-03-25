وزارة الصحة تعلن اكتشاف 54 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة مواطن بالمنوفية

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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 عن اكتشاف 54 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 456 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي إن جميع المصابين من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأشارت إلى أن حالة الوفاة لمواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.

وأضاف مجاهد إلى خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.