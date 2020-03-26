“18 قتيل و15 مصابا”.. “تريلا مسرعة” تتسبب في كارثة بطريق الصف

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استقبل اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، إخطارا بشأن وقوع حادث على طريق الصف الإقليمي، ما أسفر عن مصرع نحو 18 شخصا وإصابة 15 آخرين بعضهم في حالة حرجة، إثر دهس سيارة تريلا لنحو 14 سيارة متوقفين على جانب الطريق بسبب دخول ساعات الحظر عليهم وتحديدا عند الكيلو 25 بالقرب من كارتة حلوان، موضحا أن قادي المركبات ومستقلي تلك السيارات فوجئوا بسيارة مقطورة محملة بمواد بناء تسير بسرعة عالية فاصطدمت بهم تباعا.

وقال شاهد عيان، عن وصف الحادث: “المقطورة طلعت على العربيات.. والجثث مش عارفين نخرجها”، موضحا أن السيارات المتضررة تنوعت ما بين (نصف وربع نقل – ملاكي – ميكروباص).

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واستعانت القوات، بفرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات حديثة لاستخراج جثامين ضحايا حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق الإقليمي جنوب المحافظة، وجاري العمل على قص الحديد الخاص بهياكل السيارات لانتشال الجثامين العالقة، في الوقت الذي نقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى مشرحة مستشفى حلوان والصف المركزي.

وقال مصدر أمني: “سيارات الميكروباص اتعجنت.. بنحاول نخرج الجثث سليمة”، مشيرا إلى أن سرعة الـ”تريلا” تسببت في ارتفاع أعداد الضحايا.