“أمطار خفيفة”.. “الأرصاد” تكشف عن طقس اليوم

حالة الطقس غداً الجمعة.. مع تقديم بيان بدرجات الحرارة لمصر وبعض من الدول العربية
حالة الطقس غداً الجمعة.. مع تقديم بيان بدرجات الحرارة لمصر وبعض من الدول العربية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس على مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقسا معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يظل شديد البرودة في الليل.

وأضافت الهيئة، في بيان عنها، أن القاهرة والسواحل الشمالية ستشهد أمطارًا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البري والسواحل الشمالية، فيما من المقرر أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، 27- 17، السواحل الشمالية 26- 14، جنوب سيناء 28- 17- شمال الصعيد، 32- 18، جنوب الصعيد، 37- 20.

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