“خايف المرض يزيد”.. مجدي يعقوب يوجه رسالة للمصريين بسبب “كورونا”

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أعرب الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، عن مخاوفه من زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مشيرا إلى الاحتمالية الواسعة لذلك، مناشدا المواطنين بالالتزام بالبقاء آمنين في المنازل والاستماع لتوجيهات الحكومة المصرية، ونصائح منظمة الصحة العالمية من أجل الحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال يعقوب في فيديو مسجل نشرته مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، اليوم: “خايف جدا جدا إن المرض يزداد زي ما حصل في دول تانية، ولو حدث ذلك سيكون هناك وفيات كتير، وسنفقد أفراد من أصحابنا وأمهاتنا وأولادنا، ودي حاجة محزنة جدا لو حصلت.. علشان كده لازم نشتغل مع بعض دلوقتي، لازم نسمع نصائح الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والبعد عن المصادر غير الموثوقة للأخبار، وأطلب منكم أنكم تقعدوا في البيت، وده مهم جدا في مواجهة المرض، ولمنع انتشاره، وهيسهل على الأطباء والدكاترة أنهم يعالجوا المرضى دول”.

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