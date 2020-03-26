بعد مصرع 18 شخصا.. حبس سائق “تريلا” تسبب في حادث طريق الصف خلال الحظر

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أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس سائق سيارة نقل ثقيل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتصادم مع عدد من السيارات كانت متوقفة في كمين على الطريق الدائري الإقليمي بالصف بمحافظة الجيزة وقت الحظر، ما أسفر عن مصرع نحو 18 شخصا وإصابة 15 آخرين، جاء ذلك بعدما نسبت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل والقتل الخطأ، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت التحقيقات والتحريات ومعاينة رجال البحث الجنائي تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، كشفت عن تصادم سيارة “تريلا” بـ14 سيارة من المتوقفين على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع 18 شخصا، وأصيب 15 آخرين حالة بعضهم حرجة.

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واستعانت الشرطة، بفرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات حديثة لاستخراج جثامين ضحايا حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق الإقليمي جنوب المحافظة، ولجأ رجال الإنقاذ إلى قص الحديد الخاص بهياكل السيارات لانتشال الجثامين العالقة، في الوقت الذي نقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى مشرحة مستشفيي حلوان والصف المركزي.